Single Day : le Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 Go encore moins cher avec ce code promo

Vous l'avez compris, nous sommes chez AliExpress pour profiter de cette bonne affaire. Au moment de valider la commande, utilisez le code suivant pour appliquer une remise de -10€ sur le prix final : 1111VENTE10. Sélectionnez ensuite la livraison en France qui vous sera facturée à hauteur de 1,83€ via Colissimo. Comptez trois petites semaines pour recevoir l'article chez vous. Vous aurez toujours 15 jours pour changer d'avis et être remboursé si l'article ne vous convient pas.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est arrivé en juin dernier et possède un écran 6,67 pouces avec une définition atteignant 2400 x 1080 pixels à 60 Hz. Cette dalle est vraiment bien contrastée. La configuration de ce mobile renferme un processeur Snapdragon 720G épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Il est donc parfaitement taillé pour les jeux en 3D. La navigation sur l'interface comme entre les applications est vraiment exemplaire. Aucun ralentissement ne gâchera votre expérience.