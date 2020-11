Le TOP des offres Single Day : le OnePlus 8T à seulement 425€ chez AliExpress

OnePlus nous a proposé un nouveau smartphone au rapport qualité-prix impressionnant cet automne avec le OnePlus 8T. Le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec définition FHD+ 2400 x 1080 pixels, ratio 20:9 et fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Ses performances sont assurées par le véloce Snapdragon 865, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage UFS 3.1. L'autonomie est confiée à une batterie de 4500 mAh qui fait du OnePlus 8T un mobile très endurant. Il est aussi incroyablement rapide à charger grâce à la technologie Warp Charge 65W.

Nous avons droit également à un dispositif photo convainquant avec un un capteur principal Sony IMX586 de 48 MP (0,8 µm) et ouverture f/1.7. Il est associé à un module ultra grand-angle 123° Sony IMX481 de 16 MP et ouverture f/2.2, à un objectif macro de 5 MP et à un capteur monochrome de 2 MP.