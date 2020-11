Single Day 11.11 : dates, bons plans et promos, tout savoir sur le Single Day

Si de plus en plus d'acteurs du e-commerce jouent le jeu du Single Day, en France, AliExpress reste le principal représentant. Et pour satisfaire de plus en plus de clients en France, le spécialiste du e-commerce adapte son offre pour mieux répondre aux exigences du marché francophone.

Pour offrir des délais de livraison à la hauteur de ses principaux concurrents, AliExpress a fait le choix d’implanter récemment des entrepôts en Europe et en France, ce qui lui permettra d’assurer la livraison des produits commandés en 3 à 5 jours.

De plus, pour répondre au plus près au besoin des Européens, qui n’ont pas forcément les mêmes habitudes d’achat que leurs homologues chinois, AliExpress va adapter son offre de produits en mettant en avant les promotions sur les articles les plus recherchés en Europe. Au final, c’est l’acheteur qui sera gagnant sur toute la ligne avec des tarifs très bas sur les produits qu’il recherche et une livraison rapide.