French Days : l'excellent Xiaomi Mi 10 Lite à seulement 250€

Le Xiaomi Mi 10 Lite est un smartphone qui nous a réellement tapé dans l'oeil. En effet la marque chinoise propose avec ce modèle un rapport qualité/prix tout bonnement stupéfiant pour s'équiper du meilleur de la technologie à un prix très bas.

Cela passe tout d'abord par un design très élégant et agréable en main, pourvu d'excellentes finitions. L'écran prend toute la surface de l'appareil avec une dalle Full HD OLED de 6,57 pouces pour une définition de 401 ppp. L'appareil dispose aussi, et c'est de plus en plus rare pour être signalé, d'un port jack 3,5 mm pour y brancher une paire d'écouteurs ou un casque.

A l'intérieur de la bête on retrouve un processeur Snapdragon 765G, compatible avec les réseaux 5G. Vous serez donc prêts à profiter des meilleurs débits lorsque les opérateurs lanceront leurs offres commerciales. Le Mi 10 Lite intègre également 6 Go de RAM et 64 Go de stockage flash. Il peut faire tourner sans sourciller n'importe quel jeu ou application disponible sur le Play Store, sans ralentissements comme nous l'ont confirmé nos différents tests.