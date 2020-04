Bon plan antivirus ESET : profitez exceptionnellement d'un essai gratuit de 90 jours

Pourquoi Clubic recommande cet antivirus ESET ?

Ainsi, un essai gratuit d'une durée de 90 jours à ESET Internet Security est actuellement disponible. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur Télécharger ma protection 90 jours pour obtenir l'antivirus et lancer l'installation. C'est aussi simple que ça ! Vous n'avez pas besoin de taper vos coordonnées bancaires pour en bénéficier.Notez que cet essai est totalement sans engagement. Ainsi, une fois l'essai terminé, si vous ne souhaitez pas continuer à profiter de la protection ESET, il vous suffira de désinstaller le logiciel.Par contre, si la satisfaction est au rendez-vous, un abonnement payant sera à votre portée une fois la période gratuite achevée. Le premier prix est à 49,96€ pour une protection valable pendant un an sur un seul poste. Vous pouvez au maximum souscrire à un forfait de trois ans sur une vingtaine d'appareils différents. C'est à vous de choisir la formule qui conviendra à vos usages.En plus de l'antivirus classique qui protégera votre ordinateur des logiciels malveillants et qui le scannera à la recherche de fichiers contaminés, ESET Internet Security dispose d'un bouclier anti ransomwares (soit des logiciels prenant vos données en otage). Mais ce n'est pas tout puisqu'un navigateur sécurisé est également de la partie. Il vous permettra d'effectuer vos achats en ligne en totale sûreté.Enfin, une protection webcam est intégrée, tout comme un scan du réseau WiFi qui détectera les vulnérabilités du pare-feu ainsi que tous les appareils connectés. Ultime bon point, ESET est un antivirus très léger. Comprenez par là qu'il aura peu d'impact sur les performances du PC sur lequel il est installé. Il ne faut pas négliger cet aspect car la concurrence n'est pas toujours exemplaire dans ce domaine.Vous l'avez compris, cet antivirus ESET Internet Security est complet et embarque une multitude de fonctionnalités. Vous pouvez toutes les essayer avec cet essai gratuit de 90 jours. Si vous êtes convaincu, des forfaits abordables seront ensuite à votre disposition. Cela ne coûte rien d'essayer.