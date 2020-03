Economisez 100€ sur la TV LED LG 55" 4K UHD chez Boulanger

La TV LED LG 55" 4K UHD chez Boulanger à moins de 500 euros

Compatible avec les assistants vocaux

Prenez donc la direction de Boulanger où le site marchand français propose en promotion la TV LED 55" 4K UHD de LG. Affiché à 599 euros, le modèle 55UM7100 voit son prix baisser à 499 euros ; soit 100 euros de remise immédiate.En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, il est conseillé de choisir la livraison gratuite à domicile.La TV LED LG 55UM7100 est équipée d'un écran de 55 pouces (soit une diagonale de 139 cm et une résolution maximale de 3840 x 2160 pixels) et des technologies 4K, HDR et UHD. Le téléviseur dispose de la fonctionnalité Smart TV, ce qui permet à l'utilisateur de bénéficier des applications comme Youtube, Netflix et autres services de streaming.Côté connectique, l'appareil possède 3 ports HDMI 2.0, 1 sortie optique, 2 ports USB, 1 Slot PCMCIA, 1 entrée antenne et 1 entrée satellite.Le téléviseur est compatible avec les assistants vocaux comme Google Assistant et Amazon Alexa. Il bénéficie aussi du Bluetooth 5.0 et de la norme WiFi 802.11ac.Enfin, l'appareil embarque un son surround riche et précis compatible DTS avec une puissance de 20 watts, grâce à ses sept canaux virtuels.