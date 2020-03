Sony WH-1000XM3 : belle promo sur la référence des casques bluetooth

Pourquoi Clubic recommande le Sony WH-1000XM3 ?

Annulation active des sons carrément bluffante

Confort (même avec des lunettes)

Qualité sonore au top

Puce NFC, prise casque et USB Type-C

Recharge rapide

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du Sony WH-1000XM3

Belle promo pour le WH-1000XM3 de Sony sur Acheter sur Google

30 heures d'autonomie maximale

Vous avez donc exactement jusqu'à ce vendredi 20 mars 2020 pour acheter en promotion le Sony WH-1000XM3 sur la plateforme Acheter sur Google, par l'intermédiaire du vendeur Boulanger.Alors que son prix de vente conseillé est de 299 euros, le casque à réduction de bruit fait l'objet de deux réductions successives : une remise immédiate de 20 euros et un rabais supplémentaire de 10% grâce au coupon MARS10 qui est à cocher lors de l'étape du panier. Le code promotionnel donne droit à une réduction de 27,90 euros. Avec ces remises, le prix du casque passe alors à 251,10 eurosPour le casque, vous avez le choix entre le coloris noir et le coloris gris.D'après une étude menée par Sony Corporation en août 2018, le WH-1000XM3 est un casque de type circum-auriculaire disposant de la "meilleure réduction de bruit du marché".D'un poids de 255 grammes, le casque bluetooth embarque une résistance de 47 ohm, une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz et surtout une autonomie maximale de 30 heures avec la fonction de réduction de bruit activée. Un mode charge rapide de 15 minutes permet de bénéficier de 8 heures de lecture supplémentaires.Ce casque Sony vous intéresse ? Ne tardez pas et cliquez sur le lien ci-après.Et pour en savoir davantage sur le casque, vous pouvez toujours consulter notre article associé au test du Sony WH-1000XM3 qui a eu la très bonne note de 4,5/5 de la part de la rédaction Clubic.