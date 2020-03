Forfait mobile : votre smartphone à partir de 1€ avec un forfait Bouygues Sensation

Des offres qui font sensation !

Des forfaits vraiment complets

Précisons d'entrée de jeu que tous les forfaits de la gamme Sensation vous engageront pendant 24 mois. Parmi les formules éligibles, nous retrouvons celles à 5 Go, 50 Go et 70 Go. Au bout d'un an, la première verra son prix passer de 14,99€/mois à 25,99€/mois, la seconde de 24,99€/mois à 39,99€/mois et la dernière de 30,99€/mois à 45,99€/mois. Si ces tarifs paraissent assez élevés, sachez que ces abonnements vous permettront d'acquérir un smartphone à prix très réduit dès la souscription.Ainsi, si vous décidez d'opter pour le forfait Sensation avec Avantages Smartphone 5 Go, vous pourrez acheter le Huawei Nova 5T à 1€. Pour ce qui est de la formule 50 Go de cette même série, elle vous donnera accès aux mobiles Huawei P30, Xiaomi Mi Note 10 et Xiaomi Redmi Note 8T à 1€ également. Enfin, les modèles Samsung Note 10 Lite, iPhone Xr, Huawei P30 Pro et iPhone 7 sont à 1€ aussi avec le forfait 70 Go. Ce dernier fait également chuter le montant du Samsung Note 10+ à 329€.Chaque version de la gamme Sensation avec Avantages Smartphone comprend les appels et SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine. Nous retrouvons également ces éléments en illimité depuis l'Europe ainsi que les DOM. Vous pourrez même utiliser 5 Go, 20 Go et 30 Go d'internet utilisables à l'étranger selon la version choisie. L'enveloppe de datas accessible en France dépend bien évidemment de l'intitulé du forfait concerné. Enfin, l'offre 70 Go embarque aussi les appels illimités vers les fixes de 120 destinations et l'option Multi-SIM internet offerte.Ces forfaits sont absolument parfaits si vous avez besoin d'un nouveau mobile. Choisissez la formule qui vous convient selon vos usages et le smartphone que vous souhaitez obtenir.