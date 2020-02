Profitez de la puissance d'un PC gaming dans le Cloud dès 12,99€/mois

Pourquoi Clubic aime la solution Shadow ?

Une vraie simplicité d'utilisation

Un configuration puissante toujours à jour

Un PC gamer nomade

Un PC survitaminé disponible partout

Une machine toujours à jour sans augmentation de prix

Si vous ne connaissez pas encore Shadow, sachez que l'entreprise vous permet de louer un PC à distance vous permettant de jouer ou de travailler sur n'importe quel logiciel à distance, depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Car même si vous avez déjà un PC à la maison, il se peut que ses composants commencent à dater sérieusement et le montant de la facture pour le remplacer ou le mettre à jour sera forcément important.Avec l'offre Shadow, vous utilisez une machine équipée des meilleures processeurs et cartes graphiques pour utiliser toute la puissance nécessaire à vos jeux du moment. Vous pouvez jouer à tous les titres sortis ces dernières semaines en résolution 4K ou Full HD mais avec les détails graphiques poussés au maximum et avec une latence très réduite.Shadow fait régulièrement évoluer ses machines pour suivre les évolutions techniques. Là où vous devriez dépenser plusieurs centaines d'euros pour installer la dernière carte graphique dans votre ordinateur, Shadow installe dans votre machine dédiée les derniers composants sans toucher au prix de votre abonnement. Une offre simple pour tous ceux souhaitant jouer sur PC sans se ruiner.Et la connexion dans tout ça ? Là encore Shadow a réponse à tout ! Vous ne récupérez que le flux vidéo sur votre machine, les calculs étant déportés. L'entreprise estime qu'une connexion à partir de 15 Mb/s suffit pour obtenir une excellente qualité vidéo le tout avec une latence presque imperceptible. Et cela marche également en 4G pour jouer sur votre mobile à tous vos jeux PC.L'abonnement Shadow est disponible en pré-commande pour un prix de lancement de 12€/mois. N'hésitez pas à souscrire dès à présent pour entrer de plein pied dans la révolution du jeu en streaming tout en faisant des économies sur votre équipement !