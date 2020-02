Lampes connectées Philips Hue Play à moins 28% en ce moment chez Boulanger

Des accessoires simples à installer pour une ambiance comme aucune autre

Depuis votre smartphone ou à la voix, contrôlez vos lampes comme vous le souhaitez

Philips Hue est une marque bien connue pour ses ampoules connectées qui donnent une vraie personnalité à votre intérieur. Mais l'entreprise va bien au delà de ces simples accessoires pour proposer toute une gamme de luminaires en tous genres et donc les Philips Hue Play en sont les dignes représentants.Ce sont des barres de lumière qui se posent sur votre buffet ou une armoire pour envelopper vos objets d'une lumière particulière mais également au sol pour projeter de la lumière sur votre mur et changer l'ambiance de votre pièce à vivre du tout au tout. Elles se branchent tout simplement sur votre installation électrique et se connectent au point de connexion Hue, qui permet de contrôler l'ensemble de vos accessoires.Les barres de lumière peuvent diffuser à la fois une lumière blanche qui vire vers le jaune pour une ambiance plus tamisée en soirée, mais également des couleurs plus tranchées pour créer une véritable ambiance que vous invitiez des amis, regardiez un film à la TV ou un match de foot. Terminée l'époque de l'ampoule triste au plafond, avec les barres de lumières Philips Hue Play vous choisissez votre lumière selon vos envies.Et pour piloter vos accessoires rien de plus simple encore une fois. Avec le pont Hue, vous pouvez connecter votre smartphone et utiliser vos ampoules soit via l'application Hue disponible sur iOS ou Android, soit via l'application de domotique de votre constructeur comme Homekit chez Apple ou Google Home. Vous pouvez également passer par une enceinte connectée pour allumer le matin vos lampes d'une simple commande vocale.Les barres de lumière Philips Hue Play sont disponibles dans un pack regroupant deux modèles noirs et un blanc supplémentaire et à un prix de seulement 134,99€, soit 28% de réduction par rapport à leur tarif habituel.