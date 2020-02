Prix choc sur les écouteurs bluetooth Apple AirPods 2 à moins de 135€ !

Des écouteurs légers et performants

Petits mais costauds

Nous sommes chez Cdiscount pour cette bonne affaire. Pour activer la réduction sur ce produit, vous allez devoir utiliser le code qui va suivre. Il est uniquement utilisable par les adhérents Cdiscount à Volonté : VIPCDAV. Pour activer l'abonnement au service premium du site bordelais, n'hésitez pas à utiliser l'essai gratuit qui vous sera proposé (puis 29€ la première année). Notez que vous recevrez également la commande chez vous sous un jour ouvré. Cet article est éligible au paiement en 4 fois pour préserver votre budget.Les Apple AirPods 2 se connectent en Bluetooth à tous vos appareils de la marque à la pomme (iPad, iPhone, Apple Watch, Mac). La configuration s'effectuera très rapidement. Ces écouteurs bluetooth regorgent de fonctionnalités intéressantes comme le fait de mettre la musique en pause lorsque vous les retirerez de vos oreilles. Le son obtenu sera vraiment excellent grâce à la puce H1 embarquée qui garantit une connexion stable et une latence extrêmement basse. Vous aurez aussi la possibilité d'appeler vos proches grâce au kit mains-libres.En plus d'être discrets grâce à leur design épuré et à leur légèreté, les AirPods 2 profite d'une endurance remarquable. Ainsi, l'autonomie avec une seule charge s'élève à 5 heures d'écoute et jusqu'à 3 heures de conversation. Mais grâce au boîtier de charge inclus, ils pourront tenir pendant 24 heures sans difficulté. Enfin, vous pourrez bien entendu solliciter Siri via les commandes vocales à la pointe de la technologie.Ces écouteurs Apple AirPods 2 disposent d'une qualité sonore irréprochable, d'un confort à toute épreuve et d'une endurance de qualité. La stabilité de connexion est également une des plus performantes du marché. Bref, nous sommes proches de la perfection.