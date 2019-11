Disque dur externe Maxtor M3 4To (+ housse rigide offerte) à moins de 100€

Économisez au maximum !

Nous sommes sur le site bordelais Cdiscount pour cette bonne affaire très intéressante. Histoire de ne pas trop impacter négativement votre budget, vous pouvez opter pour le paiement en quatre fois. Comptez 24,84€ au moment de l'achat puis 24€ chaque mois. La vente et l'expédition sont assurées par DistribNet. Pour plus de tranquilité, une garantie panne + casse d'une durée de 4 ans est proposée à 14,99€. Ce n'est pas excessivement cher pour une période aussi longue. Passons aux capacités de ce produit vraiment prometteur.Ce disque dur Maxtor M3 possède une capacité de stockage de 4 To. Avec un tel espace, vous pourrez y ajouter des photos, des vidéos voire même des jeux sans vous soucier de la place restante. Notez aussi qu'il s'agit d' un d'es meilleurs modèles externes d'une taille de 2,5 pouces. L'interface est en USB 3.0 pour une vitesse de transfert optimale. Cette dernière pourra donc atteindre jusqu'à 480 Mo/s. Les fichiers les plus volumineux seront copiés très rapidement.Autre excellent point, son poids plume de 151 grammes qui vous permettra de l'emporter partout avec vous. Vos fichiers pourront vous suivre n'importe où. Ce modèle comprend aussi le logiciel Maxtor Auto Backup. Il vous servira à récupérer certaines données effacées par mégarde. De plus, le système de protection SafetyKey protégera le contenu présent sur le disque dur. Enfin, une housse rigide idéale pour le transport est offerte.Voilà une bonne affaire avec un rapport qualité / prix presque parfait. Ce disque dur fera le job et gardera vos données en sécurité. L'ajout de la pochette pour le transporter est un petit plus qui fait plaisir.Voici la liste des sites proposant des promotions et ventes flash avant le Black Friday ainsi que le lien pour accéder directement à leurs rubriques promotionnelles :