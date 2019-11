Un pc portable 15" HP Intel Core i3 + une imprimante + une sacoche à 449,99€

HP s'illustre avant le Black Friday

Deux beaux cadeaux !

pc portable : les meilleures ordinateurs portables, ultrabook et 2-en-1 Plus que jamais, le PC portable s'impose comme l'outil informatique de nos foyers, mettant aux oubliettes la bonne vieille tour fixe et permettant une utilisation plus polyvalente. De nombreuses catégories et caractéristiques existent, mais la rédaction vous guide pour trouver l'ordinateur convenant à vos usages et votre budget.

Notre comparatif des meilleurs pc portable

Nous voilà chez Cdiscount pour profiter de cette bonne affaire. Le site bordelais ne manque pas à ses habitudes puisque la livraison est offerte et le paiement en quatre fois est de la partie. Comptez 115,19€ au moment de l'achat puis 115,17€ par mois. Les clients Cdiscount à Volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur commande gratuitement sous un jour ouvré. Terminons avec les modalités en précisant que la garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant deux ans.Dans ce pack, vous trouverez un ordinateur portable doté d'un écran 15,6 pouces et d'une définition Full HD (avec fonction antireflet). Il embarque un processeur Intel Core i3 (7ème génération) 7020U à 2.3 GHz, 4 Go de RAM, une carte graphique Intel HD Graphics 620 et un SSD 128 Go couplé à un disque dur avec une mémoire interne de 1 To. Le tout fonctionne sur le système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Une configuration idéale pour jouer à quelques jeux pas très gourmands en ressources, pour faire de la bureautique et naviguer sur internet. Mais ce PC n'est pas venu seul !Comme nous l'avons précisé précédemment, une sacoche est offerte. Elle pourra accueillir votre ordinateur portable et une sangle vous permettra de porter le tout en bandoulière. Ce n'est pas terminé puisqu'une imprimante HP Tout-en-un DeskJet 2620 est mise à votre disposition. Elle détectera automatiquement le papier et affiche une compatibilité avec les impressions effectuées depuis un mobile. Son cycle d'utilisation mensuel maximal peut atteindre 1000 pages. Bref, vous serez parfaitement équipé pour travailler.Ce bon plan regroupe tout ce dont vous avez besoin en informatique. L'ordinateur possède une configuration raisonnable et l'imprimante saura se montrer à la hauteur de vos attentes. Nous vous conseillons vivement de profiter de cette belle remise sur ce pack.