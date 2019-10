Bon plan VPN : les promotions CyberGhost et ZenMate spéciales Halloween !

Le VPN CyberGhost casse les prix pour Halloween

ZenMate, l'un des VPN les moins chers !

Service Numéro 1 de notre comparatif des meilleurs VPN , CyberGhost est disponible actuellement à seulement 2,75€/mois, soit 33€ par an. Une offre spéciale pour la fête d'Halloween qui s'avère très intéressante !Notez que le VPN CyGerghost est compatible avec les systèmes d'exploitation les plus courants : Windows, Mac, Android et iOS, tandis que sa version Premium permet de gérer les plateformes Linux, les routeurs, les NAS ou encore les Raspberry Pi et Chrome OS. Son interface moderne permet une utilisation intuitive et agréable sur 7 appareils en simultanée.Il se présente avec des tuiles d'accès aux principales options de CyberGhost : « Naviguer de façon anonyme », « Déblocage du streaming », « Protéger mon Wi-Fi », ou encore « Téléchargez des Torrents ». Ce VPN, l'un des plus rapides actuellement avec des transferts de données et une bande passante illimités, permet notamment d'accéder aux services de streaming les plus populaires de chaque pays, sans blocage.Si vous souhaitez en apprendre plus sur ce VPN, n'hésitez pas à consulter notre test complet de Cyberghost VPN Si ZenMate n'apparaît pas dans notre comparatif des meilleurs VPN, il ne démérite pas pour autant et plaira à ceux qui cherchent une interface soignée, très simple à prendre en main, avec des tarifs compétitifs. Il est disponible en version d'essai gratuite, limitée à 7 jours, ou via un abonnement à 1,75€ par mois, soit 42€ pour 2 ans. Et que les non-anglophones se rassurent : l'interface est en français.Ce VPN protège vos données par encapsulation dans un « tunnel » sécurisé via le protocole AES 256 bits et masque votre adresse IP pour vous donner accès à n'importe quel service du monde : Netflix US, Hulu ou encore la BBC. Il est multiplateforme et peut s'utiliser sur 5 appareils simultanément : Windows, Mac, Linux, mais aussi Android et iOS. Il est également disponible sous forme d'extension pour les navigateurs Mozilla Firefox, Opera et Google Chrome.Et pour en apprendre plus sur ce VPN, consultez notre test complet de ZenMate Les VPN sont une solution idéale pour protéger vos données, mais aussi pour contourner les censures d'Etat et les restrictions en modifiant l'adresse IP de votre ordinateur ainsi que sa localisation virtuelle. Si l'un ou l'autre vous intéresse, sachez que ces promotions sont valables jusqu'au 7 novembre : ne tardez pas trop !