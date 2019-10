À peine sorti, le nouvel iPad 2019 déjà moins cher

L'iPad est toujours une valeur sûre

Une tablette aussi puissante que divertissante

Nous filons chez Rakuten pour ce bon plan fort sympathique. Une fois cet achat effectué, le site vous offrira une remise de 17,24€ à utiliser sur vos prochaines commandes. Pensez à vous inscrire gratuitement au Club Rakuten pour en profiter. Autre bonne nouvelle, la livraison à domicile est également gratuite mais vous allez devoir patienter entre 8 et 10 jours ouvrés avant de la recevoir à domicile. Enfin, le vendeur tiers Central-FR met à votre disposition une garantie valable pendant deux ans.Ce modèle 2019 affiche quelques améliorations par rapport à la version 2018. Par exemple, l'écran Retina est plus grand puisqu'il arbore une diagonale de 10.2 pouces avec une définition de 2160 x 1440 pixels. La tablette utilise un processeur Apple A10 Fusion, 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Les performances sont donc à la hauteur aussi bien en naviguant sur l'interface qu'en lançant un jeu vidéo gourmand en ressources. Notez aussi que cet iPad est compatible avec le clavier Smart Keyboard et le stylet Apple Pencil.Pour ce qui est des photos, un premier capteur de 8 mégapixels a été placé à l'arrière de la tablette et un second de 1.2 mégapixel est présent à l'avant. Ce dernier sera parfait pour prendre des selfies ou utiliser des applications de visioconférence comme FaceTime. En ce qui concerne la batterie 8827 mAh embarquée, elle offre une autonomie de plus de 10 heures à l'iPad. Vous aurez de quoi vous divertir pour un moment...L'iPad 2019 est une très bonne tablette. Les performances sont de haute volée, l'autonomie est généreuse et l'écran est toujours aussi agréable à admirer. De plus, si vous n'avez pas d'ordinateur, votre iPad remplira cette fonction avec brio si vous décidez d'y brancher un clavier. Cette tablette tactile est vraiment bonne à tout faire.