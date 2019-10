🔥 Vente privée sur l'électricité et gaz à -17% par rapport au tarif réglementé (que vous payez sûrement)

Un fournisseur jeune et audacieux

Un abonnement sans engagement et sans frais

Depuis 2007, le marché de l'énergie s'est ouvert à la concurrence et les français ne sont plus tenus de rester, année après année, chez le même fournisseur. Comme pour votre abonnement mobile ou votre box internet, il vous est donc possible de changer de marque pour espérer bénéficier des tarifs les plus compétitifs du marché. Aussi, nous avons pu constater qu'en ce moment, l'offre qui propose le prix le plus bas pour le gaz et l'électricité vient de la jeune entreprise Méga Energie. Cette-dernière s'est associée à l'opérateur en achats groupés BeMove, qui se bat pour que les clients fassent jouer la concurrence et obtiennent ainsi des meilleurs prix, pour lancer une grande vente privée.Pour espérer faire jusqu'à 17 % d'économie sur votre facture de gaz et d'électricité, il va falloir être réactif. En effet, seuls les 5 000 premiers inscrits pourront accéder à cette offre très avantageuse. Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site de l'entreprise et de souscrire en ligne. Comme Méga Energie se charge de toutes les formalités, cela ne vous prendra que quelques minutes. Vous n'aurez aucun relevé à effectuer et vous ne serez en aucun cas coupé du réseau d'électricité, ne serait-ce qu'un instant. En passant chez ce fournisseur des plus prometteurs, vous ne prenez pas de risque, puisque l'abonnement est sans engagement et que l'entreprise ne demande aucun frais de résiliation. Si vous avez une question concernant votre abonnement, votre facture ou autre, vous pourrez contacter le service client. L'entreprise a tenu à ne pas délocaliser ce service qui est ainsi basé à Montpellier.Même pour votre accès en énergie, vous êtes libre de choisir par vous-même quelle offre vous correspond le mieux. Avec BeMove et Méga, vous pourrez tester sans engagement une énergie moins chère de 17 % sur le prix kWh HT par rapport au tarif réglementé.