🔥 HP Envy 7830 imprimante multifonction 4 en 1 à 99,99€ au lieu de 179,90€

Très pratique au quotidien pour scanner, imprimer ou photocopier des documents, l'imprimante multifonction est aussi l'outil indispensable pour matérialiser nos plus belles photos numériques. Le modèle 4 en 1 Envy 7830 de HP est un produit d'une grande qualité qui offre des impressions soignées tout en garantissant une simplicité d'utilisation. Il bénéficie aujourd'hui d'une remise importante grâce à une belle promotion de 50€ à laquelle s'ajoute une ODR de 30€ . L'imprimante est alors disponible à 99,99€ !En achetant sur Rue du commerce, vous pourrez recevoir votre article, chez vous ou en point retrait, au minimum deux jours après avoir validé votre commande. Pour plus de tranquillité, vous pouvez demander le paiement en 4 fois sur cette commande. Pensez cependant à vérifier le montant des frais d'échelonnement avant de choisir cette option.L'Envy 7830 multifonctions 4 en 1 de HP offre tout ce qu'on peut attendre d'une imprimante moderne tout en bénéficiant, en outre, d'une excellente qualité d'impression. Elle fonctionne avec la technologie jet d'encre qui offre un très bon rendu en particulier au niveau des couleurs. Cette technologie est idéale pour imprimer des photos. Elle peut traiter des formats A4, A5, A6 mais aussi B5 et DL. Côté vitesse d'impression, l'Envy 7830 peut traiter jusqu'à 15 pages par minute pour le noir et jusqu'à 10 ppm pour les tirages en couleur. Son écran tactile vous permettra de trouver les fonctionnalités que vous recherchez en deux temps trois mouvements. La machine se connecte en bluetooth 2.0, en Wi-Fi ou à l'aide d'un câble Ethernet. L'imprimante HP Envy 7830 multifonctions 4 en 1 est garantie pendant 2 ans.En profitant d'une imprimante performante à domicile, vous ne perdrez plus de temps à rechercher un imprimeur et pourrez utiliser les 4 fonctions de cette imprimante HP exactement quand vous le voulez.