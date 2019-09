🔥 Antivirus pas cher : 43% de réduction sur Bitdefender Total Security pour la rentrée

Sécurisez votre PC avec Bitdefender

Bitdefender Total Security : une protection complète

En effet l'offre du jour vous est proposée par le très réputé, il s'agit d'une formule complète qui pourra protéger jusqu'à 5 de vos appareils, smartphone compris, et qui est compatible avec Windows, macOS, Android et iOS.Le besoin d'un antivirus n'est peut-être pas forcément évident mais il est essentiel. Pour plus d'information vous pouvez également consulter notre comparatif complet des antivirus ici et également notre comparatif antivirus mac ici La réduction mise en place en ce moment par l'éditeur d'antivirus descend le prix du logiciel à 39,98€ pour 1 an, pour protéger 5 appareils, ce qui reviens à 8€ par appareil. À ce prix-là il serait dommage de s'en priver !Bitdefender vous propose un service complet pour que vous n'aillez pas à vous soucier de vos appareils au quotidien. Évidemment pour le prix vous obtenez des mises à jour régulières et automatiques ainsi qu'un support et une assistance personnalisée à tout moment. En plus de vous protéger des classiques logiciels malveillants de plus en plus populaires, il assurera une protection particulière a votre webcam et votre micro, pour protéger votre vie privée.Bitdefender compte aujourd'hui plus de 500 millions d'utilisateurs à travers le monde notamment parce qu'il s'agit de l'antivirus le plus léger à l'utilisation. Selon AV test il a obtenu la meilleure note entre janvier 2013 et juin 2019 en termes de sécurité et de performance, devant Kaspersky, McAfee et Symantec. Il n'impactera donc pas la vitesse de votre ordinateur et vous l'oublierez facilement au quotidien.La rentrée est une excellente occasion pour mettre à jour votre solution de protection alors n'hésitez plus !