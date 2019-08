🔥 BforBank Days : 150€ offerts jusqu'au 5 septembre !

BforBank Days : une offre de bienvenue canon !

Une prime de 80€ pour une première ouverture d'un compte bancaire avec carte Visa Premier ou Infinite

pour une première ouverture d'un compte bancaire avec carte Visa Premier ou Infinite Une seconde prime de 70€ pour une première ouverture d'un livret d'épargne

À lire aussi : Banque en ligne, notre comparatif

BforBank : une offre bancaire très complète

Les cartes bancaires BforBank

Visa Classic : Gratuite si au moins 3 paiements par trimestre, sinon 6€ par trimestre. Plafonds : retraits 400€ /7j ; paiements 1 200€ / 30j.Carte à débit immédiat.

Visa Premier : Gratuite si au moins 3 paiements par trimestre, sinon 9€ par trimestre. Plafonds : retrait 700€ / 7j ; paiements 2 000€ / 30j. Carte à débit immédiat ou différé.

Visa Infinite : 200€/an. Plafonds : retraits 1000€ / 7j ; paiements 3000€ / 30j. Carte à débit différé.

Les comptes bancaires BforBank

Livret A : Taux d'intérêt de 0,75% brut. Plafond à 22 950€. Epargne disponible.

Livret de Développement Durable : Taux d'intérêt de 0,75% brut. Plafond à 12 000€. Epargne disponible

Livret d'Epargne BforBank : Taux d'intérêt de 2% bruts pendant 2 mois puis 0,20% brut. Plafond de 4 000 000€. Epargne disponible

Nous sommes désormais habitués aux offres de bienvenue toujours plus alléchantes des banques en ligne . Une nouvelle fois, BforBank se distingue dans cet exercice avec une offre qui frappe fort.Ainsi,, BforBank vous propose :Retrouvez toutes les informations concernant cette offre de bienvenue sur cette page Cela fait maintenant quelques années que les banques en ligne envahissent le marché avec de vrais atouts à faire valoir. De son côté BforBank n'est pas en reste avec une offre de services bancaires très complète. Voici le détail des cartes et comptes bancaires disponibles chez BforBank.La banque en ligne met également trois types de livrets bancaires à disposition de ses clients :Sachez que BforBank ne facture ainsiDésormais, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cette offre de bienvenue BforBank. On vous rappelle qu'elle se termine le 5 septembre à minuit. Ne perdez donc pas trop de temps !