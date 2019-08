🔥 Bon plan Cdiscount : Ultrabook Lenovo Ideapad 330S-14IKB 14" à 529,99€ au lieu de 679,99€

Le Lenovo Ideapad 330S-14IKB à 529,99 euros

Les points forts de l'Ultrabook

Il faudra donc se rendre sur le site de Cdiscount pour acquérir en promotion le pc portable à 529,99 euros. Comme évoqué en en-tête de l'article, le tarif peut descendre avec l'aide d'une offre spéciale mise à disposition par le site marchand.Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Offre spéciale" (visible en-dessous de celui du panier) depuis la page produit et laissez-vous guider par Cdiscount. L'enseigne vous proposera un prix unique par l'intermédiaire d'une fenêtre pop-up.Concernant les membres CDAV (Cdiscount à volonté), ils peuvent bénéficier d'une remise de 25 euros grâce au code CDISCOUNT25E qui est à saisir après avoir ajouté l'article au panier. Pour ceux et celles qui ne sont pas adhérents, sachez qu'il est possible d'essayer gratuitement le programme CDAV pendant une durée limitée Passons désormais aux points forts de l'Ultrabook. Leest équipé d'un écran FHD de 14 pouces (avec une résolution 1920 x 1080), d'un processeur Intel Core i5 (8ème génération) 8250U / 1.6 GHz, d'une mémoire RAM de 8 Go, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique Intel UHD Graphics 620 et du système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale 64 bits.Pour la connectique, il y a 1 port USB 3.1 Gen 1, 1 port USB 3.1 Gen 1 (Always On), 1 port USB-C 3.1 Gen 1, 1 port HDMI et 1 prise combo casque/microphone.Enfin, le produit est garanti durant deux ans.