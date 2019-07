🔥 Bon plan : TV LED TCL 60EP662 Android TV à 449€ au lieu de 699€

100 euros remboursés pour l'achat de la TV LED TCL 60EP662 Android TV

Les caractéristiques de la TV LED TCL 60EP662

Comme évoqué en en-tête de l'article, vous n'avez plus que quelques jours pour bénéficier du tarif de 549 euros pour lachez Boulanger. Ce téléviseur tournant sous Android TV peut voir son prix baisser à 449 euros via une ODR valable jusqu'au 30 septembre 2019.Afin de profiter de cette offre de remboursement, il suffit de constituer un dossier prouvant l'achat du téléviseur. Pour cela, vous devez vous munir de votre facture, de vos coordonnées bancaires IBAN/BIC (figurant sur votre RIB), du code-barres du carton d'emballage de votre produit ainsi que du numéro de série de votre appareil pour enregistrer votre demande et envoyer le tout à l'adresse indiquée sur le coupon. La date limite d'inscription et d'envoi du dossier est fixée au 15 octobre 2019.Si votre dossier est conforme, votre remboursement vous sera adressé dans un délai maximum de 10 semaines à compter de la réception de votre dossier.Leest équipé d'un écran de 60 pouces (soit une diagonale de 151 cm, avec une luminosité de 300 cd/m²) et des technologies 4K et HDR. Tournant sous Android TV 9.0, le téléviseur dispose de la fonctionnalité Smart TV, ce qui permet à l'utilisateur de bénéficier des applications comme Youtube, Netflix ou encore le Play Store de Google.Côté connectique, l'appareil possède 3 ports HDMI 2.0, 1 sortie optique, 1 prise casque, 2 ports USB, 1 Slot PCMCIA, 1 entrée antenne, 1 entrée satellite et 1 port Ethernet.Plus deClubic :