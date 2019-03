🔥 Bon plan : La console Nintendo Switch à prix cassé à 279,99€ chez Amazon

Voyez la vie en gris

Comme nous l'avons indiqué dans le titre de cet article, la promotion du jour concerne donc la Nintendo Switch. La console a revêtu sa belle robe grise et les fameuses manettes Joy-Con ont également opté pour cette couleur. Hélas, aucun jeu n'est compris dans ce pack mais un large catalogue s'ouvrira à vous une fois votre console opérationnelle.Vous pourrez ainsi vous plonger dans le monde enivrant de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou même de Super Mario Odyssey, Pokémon Let's Go ou encore Super Smash Bros. Ultimate. D'autres gros jeux sont attendus pour cette année 2019 avec Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Animal Crossing, Pokémon Épée et Bouclier ainsi que Luigi's Mansion 3. Bref, c'est une machine avec un avenir radieux !Amazon propose bien évidemment la livraison gratuite en France métropolitaine. Vous aurez également la possibilité de payer en 4 fois, soit 74,76€ par échéance. Pour terminer,sur la page de l'article afin de bénéficier de la réduction de 12,50€.