🔥 Bon plan : Xbox One X 1 To édition limitée Fallout 76 à 349€ au lieu de 499,99€

Le bundle en question comprend une magnifique Xbox One X blanche avec un espace de stockage fixé à 1 To ainsi qu'une manette standard. Il s'agit de la console premium de Microsoft qui permet de faire tourner un large catalogue de jeux en 4K / HDR. Vous pouvez aussi opter pour le mode vous permettant d'augmenter la fluidité in-game plutôt que la résolution. Comme vous l'aurez sans doute deviné, le jeu compris dans ce pack tire profit des capacités de la machine.Précisons tout d'abord qu'il s'agit d'une version physique et non d'un code à télécharger. Fallout 76 a beaucoup fait parler de lui dernièrement et il est le premier opus de la saga à proposer une expérience exclusivement multijoueur. Dans cette Virginie-Occidentale désolée, vous pourrez construire un camp, participer à des événements ou même vous en prendre aux autres joueurs que vous rencontrerez sur la map.Afin de jouer à Fallout 76, vous devrez posséder un abonnement actif au service Xbox Live Gold (1 mois d'essai offert puis 59,99€ par an). Le pack contient aussi 30 jours gratuits au Xbox Game Pass. La commande sera expédiée sous 24 heures, les frais de port sont offerts et vous aurez 15 jours pour changer d'avis.