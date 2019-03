⚡️ Bon plan : Casque Circum-Aural Bluetooth JVC HA-S70BT-E à 39,99€ au lieu de 94,99€

Jamais sans mon JVC

Je Vais Commander !

JVC propose là un casque très abordable mais qui fait aussi très bien le travail. Tout d'abord, grâce à la technologie NFC, ce modèle peut être appairé instantanément. Pour plus de facilité d'utilisation, la télécommande ainsi que le microphone ont été directement intégrés sur l'oreillette. Au niveau des fonctionnalités, nous retrouvons aussi trois modes d'égaliseur préprogrammé : Normal, Clear et Bass Boost.Comme tout bon casque sans fil, nous devons également évoquer l'autonomie. Ici, vous aurez largement de quoi faire puisqu'elle peut atteindre 27 heures sans la moindre difficulté. Vous pourrez aussi passer en filaire via le câble d'une longueur de 1,2 m compris dans le pack. Enfin, cet exemplaire est pliable ce qui vous permettra de le transporter n'importe où facilement.La livraison est gratuite en France métropolitaine. La promotion est bien évidemment limitée dans le temps alors foncez !