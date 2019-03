⚡️ Bon plan : Samsung Galaxy Tab S3 9.7" 32 Go à 399€ au lieu de 449,99€

Ça Tab pour moi...

La tablette bonne à tout faire !

Les meilleurs forfaits 4G sans engagement Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur Telecom pour une période de 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

La tablette Samsung Galaxy Tab S3 est le premier modèle à être compatible avec la fonctionnalité HDR. Ainsi, vous pourrez profiter d'un rendu exceptionnel sur l'écran Super AMOLED 9,7 pouces avec une définition atteignant 2048 x 1536 pixels. Que vous ayez envie de lire un article, regarder des vidéos ou jouer à un jeu, le confort sera vraiment optimal. Ajoutez à cela la finesse ainsi que la légèreté de l'appareil et vous obtenez une tablette presque parfaite.À l'intérieur de la bête, nous retrouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 820 à 2.15 GHz, 4 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage. Vous pouvez ajouter une carte MicroSDXC d'une capacité maximale de 256 Go. Elle est également équipée d'une batterie 6000 mAh pour une autonomie de 12 heures en lecture vidéo. Vous pourrez la recharger en à peine 3 heures grâce à la charge rapide. Enfin, au niveau de la photo, la Samsung Galaxy Tab S3 possède un capteur arrière de 13 mégapixels et une caméra frontale pointant à 5 mégapixels.La livraison est gratuite en France. Comptez environ entre deux et trois semaines pour recevoir votre article à domicile. Comme toujours avec eBay, vous aurez 30 jours pour renvoyer votre commande si vous n'êtes pas satisfait.