🔥 Soldes 2019 : PC portable 13.3" Dell i7, 16 Go, 512 Go SSD à 699,99€ au lieu de 799,99€

Une belle inspiration

Il en a dans le ventre !

Tout d'abord, sachez que ce PC portable DELL Inspiron arbore un écran 13.3 pouces d'une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est important de noter qu'il est tactile et que vous pourrez faire pivoter cet écran à 360°. Il s'agit donc d'un modèle très ergonomique qui conviendra à tous les usages. La marque américaine a créé un ordinateur aussi robuste que facile à transporter. Cerise sur le gâteau, ses composants vous permettront de réaliser bon nombre de tâches.En effet, cet ordinateur portable embarque un processeur Intel Core i7 (8ème génération) 8550U à 1.8 GHz ainsi qu'une carte graphique Intel UHD Graphics 620. Comptez aussi sur la présence d'un SSD avec une capacité de 512 Go ainsi que sur 16 Go de RAM pour faire tourner le tout. Enfin, au niveau des connectiques, vous retrouverez un port HDMI, un USB 3.1 Gen 1, un autre PowerShare, un USB 2.0 et une prise combo casque-micro. Bien évidemment, Windows 10 répond aussi présent.Comme toujours, Cdiscount met à votre disposition la possibilité de payer en quatre fois, soit environ 179€ par mois. Ainsi, vous pourrez profiter d'un bien bel ordinateur portable qui conviendra parfaitement à toutes les tâches bureautiques que vous pourriez réaliser au quotidien.