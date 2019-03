⚡️Bon plan : brosse à dent électrique sonic Seago SG-507 + 2 têtes à 13,27€ au lieu de 23€

La brosse à dent, c'est important

Différentes manières de brosser

L'hygiène bucco-dentaire est un enjeu majeur pour des milliards d'êtres humains sur la planète. Trouver la meilleure brosse à dent n'a rien d'évident et les prix peuvent rapidement monter en flèche si vous cherchez à vous procurer un modèle électrique. Heureusement, la Seago SG-507 offre d'excellentes performances pour un tarif très raisonnable. De plus, elle vous sera livrée avec 2 têtes supplémentaires. Maintenant, évoquons les caractéristiques principales de cette brosse à dent électrique.Vous pourrez apprécier les 5 modes de brossage suivants : blanc, propre, sensible, massage et polissage. Elle délivre jusqu'à 40 000 coups par minutes ce qui est parfait pour nettoyer efficacement la plaque dentaire. Elle possède aussi une minuterie intelligente de deux minutes et elle profite d'une étanchéité grâce à la norme IPX6. Vous pouvez la recharger via son port USB et elle affichera ensuite 30 jours d'autonomie après 4 heures de charge. Notez que son usage est déconseillé pour les enfants de moins de 3 ans.GearBest propose la livraison gratuite en France et vous pouvez commander jusqu'à 5 exemplaires pour une même commande. Cette vente flash est limitée dans le temps puisqu'elle s'achèvera le 13 février prochain. Comptez entre 15 et 30 jours pour recevoir votre exemplaire chez vous.