⚡️ Soldes : Casque Audio Sans-Fil Sony WH-1000XM3 à 289€

C'est superSonyque !

Pour éviter les pètes au casque

Ce casque audio Bluetooth est un véritable modèle du genre ! Il possède la traditionnelle technologie de réduction de bruit afin de vous permettre de vous isoler totalement de l'environnement bruyant qui vous entoure. Il embarque aussi la fonctionnalité "Quick Attention" qui permet de réduire le volume en plaçant votre main directement sur l'oreillette. Un procédé très ingénieux qui vous permettra de suivre une conversation sans avoir à enlever votre casque.Dans d'autres domaines, sachez que cet exemplaire possède une compatibilité NFC et il peut même s'adapter à la pression atmosphérique lors de vos voyages en avion. Votre son restera donc impeccable même en haute altitude. Il s'agit donc d'un modèle très ergonomique et confortable. Préparez-vous à de longues sessions d'écoute puisque sa batterie peut tenir jusqu'à 30 heures.Comme souvent, eBay propose la livraison gratuite et vous pouvez renvoyer le produit sous 30 jours si vous n'êtes pas satisfait de votre achat. Les délais de livraison peuvent varier d'une vingtaine de jours à environ quarante. Vous devrez donc vous armer de patience mais la promotion en vaut la chandelle.