Soldes Amazon et Cdiscount : les meilleurs bons plans et promos ce matin

Comme chaque année, les Soldes d'été sont le parfait moment pour s'équiper avant la rentrée en faisant de vraies économies. Si un très grand nombre de produits high-tech sont touchés par les promotions, certains produits spécifiques restent pour autant des produits phares, plus fortement touchés par la baisse de prix, qu'il ne faut pas manquer !

Dans un premier temps, on pense bien évidemment aux smartphones. Qu'il s'agisse des marques Apple, Samsung, Xiaomi, One Plus, Oppo ou encore Huawei, les smartphones devraient sans trop de difficultés se hisser au rang des produits les plus convoités bénéficiant des promotions les plus fortes, notamment sur les gammes sorties en 2019.

Aux côtés des smartphones, les Smart TV devraient une nouvelle fois faire sensation avec des promotions très intéressantes chez Samsung, Sony, LG ou TCL. Juste avant la rentrée, les Soldes d'été sont un moment privilégié pour s'équiper avec une nouvelle TV UHD 4K à prix réduit.

Qui dit rentrée dit ordinateur, et notamment portable ! De manière générale, les PC portables de bureau et gaming restent une valeur sûre durant les Soldes et devraient voir leur prix chuter notamment chez Amazon, Cdiscount, Fnac et Boulanger.

Enfin, avec l'arrivée des consoles de jeux "Nouvelle Génération" dont la Playstation 5 et la Xbox Series X, les modèles de la génération actuelle à savoir la PS4 et la Xbox One devraient elles aussi bénéficier de prix cassés.