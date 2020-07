Soldes d’été 2020 : dates officielles et promos, tout savoir sur les Soldes

La crise du COVID-19 aura laissé des traces pour l'ensemble des secteurs d'activité et le commerce n'est pas en reste. Plus encore que les points de vente, c'est l'ensemble de la chaine qui a été victime de cette pandémie et de l'arrêt soudain de l'activité.

Pour les clients, la conséquence est finalement minime. Les dates sont décalées de quelques semaines et évidemment, les Soldes 2020 ne tombent pas à la période la plus propice pour faire des achats. C'est durant ces quelques semaines que la plupart des français prennent leurs congés d'été et malgré l'épidémie, nombre d'entre nous vont profiter des beaux jours pour oublier le confinement au grand air et prendre un bain de soleil revigorant avant de reprendre la chemin de l'école ou du bureau. Evidemment il faudra prendre un peu de temps pour aussi consulter les différentes promotions mises en place par les revendeurs en ligne mais vous pouvez compter sur nous pour vous proposer des sélections réactualisées quotidiennement et ainsi faire vos achats le plus rapidement et le plus facilement du monde.

Pour les commerçants, la situation est plus complexe. Si les différents sites marchands semblent avoir retrouvé leur pleine capacité opérationnelle, on ne sait pas encore ce qu'il en est de la chaine logistique. Les stocks seront-ils richement garnis ou faudra t-il compter sur des produits disponibles au compte goutte, en fonction des réapprovisionnements ? Y'aura t-il assez d'appareils pour tout le monde ou faudra t-il se battre pour obtenir le produit de ses rêves à prix cassé ?

Une chose est sûre, la rapidité sera la clé pour bénéficier des meilleures offres cette année plus qu'aucune autre. Le maitre-mot sera organisation et grâce à nos sélections et de bonnes pratiques, vous serez forcément les premiers prévenus des meilleurs prix disponibles mais aussi les premiers à profiter d'un smartphone ou encore d'un PC tout neuf à prix cassé.