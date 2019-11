11.11 Single Day Cdiscount : l'iPhone XR passe sous la barre des 600€

L'iPhone XR est dans la place pour le Single Day

Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne profite donc de l'occasion pour baisser ses tarifs. Nous n'allons clairement pas nous en plaindre ! La livraison est bien évidemment gratuite et les abonnés Cdiscount à Volonté recevront leur commande sous un jour ouvré. Pensez à activer l'essai offert pour en bénéficier. Sinon, la première année vous reviendra à 29€. Sur cette promotion, notez bien que le paiement en plusieurs fois n'est pas disponible. Faisons un petit tour du propriétaire pour découvrir ce que ce smartphone a dans le ventre !Malgré sa sortie en fin d'année 2018, l'iPhone XR demeure un mobile de grande qualité. Ainsi, il est équipé d'un écran LCD avec une diagonale de 6.1 pouces pour une définition de 1792 x 828 pixels. Il embarque un processeur Apple A12 Bionic, 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Ce téléphone est tout simplement parfait pour jouer et jongler d'une application à l'autre. Les ralentissements ne viendront pas vous incommoder.L'iPhone XR est idéal pour prendre de superbes clichés en plein jour. Pour cela, il dispose d'un capteur 12 mégapixels à l'arrière permettant aussi d'enregistrer des vidéos en Full HD. À l'avant, le module 7 mégapixels se chargera des selfies. L'autonomie n'est pas non plus en reste puisque la batterie 2942 mAh assurera son rôle pendant plus d'une journée entière. Bref, il a vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous divertir pendant des heures.Les performances de l'iPhone XR restent encore remarquables aujourd'hui. Si le gaming sur mobile est important pour vous, alors il vous satisfera au plus haut point. Que ce soit au niveau de la puissance, de l'écran, de l'autonomie ou même des photos, le smartphone d'Apple fera très bien l'affaire. Libre à vous de l'acheter avant la rupture de stock.