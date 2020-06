L'aspirateur robot iRobot Roomba 676 à moins de 200€

Avec le Roomba 676 d'iRobot, vous pourrez mettre votre aspirateur traditionnel au placard puisqu'il mettra fin à cette corvée de ménage.



Avec une capacité de 0,6 litre, cet aspirateur robot a notamment été conçu pour s'adapter à tous types de sols et est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.



D'une autonomie de 90 minutes, l'aspirateur signé iRobot fera le travail comme un grand et dès qu'il est à court de batterie, il retournera sur sa base et se rechargera automatiquement après chaque nettoyage.