Les écouteurs bluetooth Jabra 65t à moins de 100€ avec ce code promo

Les Jabra 65t sont des écouteurs 100% sans fil qui disposent de la technologie Bluetooth, d'une technologie d'appel à 4 micros et de la commande vocale grâce à la compatibilité avec l'ensemble des assistants vocaux les plus connus.



Les écouteurs embarquant une autonomie allant jusqu'à 5 heures. Son étui de recharge dédié et fourni offre au futur acquéreur jusqu'à 15 heures supplémentaires. Pour un déplacement en urgence, 15 minutes de recharge seulement suffisent pour vous apporter au moins 1h30 d'autonomie.