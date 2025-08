Bouygues Telecom bouscule le marché de l’internet fixe avec une nouvelle offre taillée pour les utilisateurs en quête de performance et de simplicité. Baptisée B&YOU Pure Fibre, cette formule sans engagement mise tout sur la vitesse de connexion et la qualité du WiFi, sans ligne fixe ni service TV. Elle inclut une box WiFi 7 certifiée, capable d’atteindre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement, et s’accompagne d’une installation gratuite, de la livraison offerte et d’une assistance 24h/24 via l’application. L’ensemble est proposé à seulement 23,99€/mois, sans aucun engagement de durée.