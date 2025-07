Nous sommes le 28 juillet, à cinq jours d’un week-end que Bison Futé classe déjà noir sur tout le réseau autoroutier. Dans ce contexte, le Pass Ulys Télépéage formule Classic apparaît comme une solution simple pour éviter les ralentissements aux péages. Ce Pass se fixe sur le pare-brise et permet d’emprunter les voies réservées sans s’arrêter. Vous passez devant les files classiques, sans sortir votre carte bancaire ni toucher un seul ticket. Un vrai plus quand des millions de Français prennent la route en même temps.

L’offre en cours permet d’en bénéficier gratuitement pendant 12 mois avec le code promo ULYS012, à condition d’opter pour la facture électronique. Ensuite, vous ne payez que les mois où vous utilisez le Pass, soit 2 € par mois, ou 3,10 € si vous choisissez la facture papier. Il n’y a aucun engagement, ni frais de mise en service. Vous pouvez aussi résilier à tout moment, sans justification ni contrainte. L’envoi du Pass coûte 4,90 € et un frais d’inactivité de 15 € s’applique uniquement si le Pass n’est pas utilisé pendant 14 mois consécutifs.

Autre atout : le Pass est compatible avec plus de 1 000 parkings en France et peut être utilisé à l’étranger. Des options spécifiques existent pour l’Espagne et le Portugal (+2 €/mois utilisé) ainsi que pour l’Italie (+2,40 €/mois utilisé). En résumé, c’est une formule ultra-flexible, pensée pour les déplacements estivaux et idéale pour franchir les péages sans stress… surtout ce week-end.