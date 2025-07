Plus qu'un robot tondeuse, le MOVA 1000 est un système complet d’entretien de la pelouse. Avec ce modèle, adapté aux surfaces jusqu'à 2000 m2, vous pouvez définir des zones, même un peu éloignées les unes des autres. Entre lesquelles le robot peut naviguer sans enclencher les lames.

Vos pouvez personnaliser son action, ce qui va de la hauteur de la pelouse souhaitée, à divers modes d'efficacité pour mieux répondre à vos besoins. Les pentes, jusqu'à 45° ne lui font pas peur. Ce qui, grâce à ses roues tout-terrain, le rendent adapté aux surfaces difficiles à tondre avec un appareil classique.

Une fois la tonte terminée il retourne seul se recharger sur sa base. Si le terrain est très grand, il fera un point d'étape sur sa base pour se recharger en 45 minutes grâce à la recharge rapide. Ces prestations, en plus de son étanchéité IPX6, lui permet d'être toujours prêt à l'action. De quoi rendre la croissance de votre pelouse plus saine et garder votre jardin toujours impeccable.