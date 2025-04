Mais ce qui rassure le plus, c’est sans doute la garantie. Tous les appareils reconditionnés certifiés par Apple sont couverts par une garantie d’un an, exactement comme les produits neufs. Et si vous le souhaitez, vous pouvez y ajouter AppleCare, pour prolonger la couverture technique et bénéficier d’une assistance prioritaire. Cette politique claire et transparente permet d’acheter en toute confiance, avec la même tranquillité d’esprit que lors d’un achat neuf.



Entre les MacBook, iPhone, iPad ou Apple Watch, le reconditionné certifié séduit de plus en plus d’adeptes soucieux de leur budget et de l’environnement. C’est l’un des meilleurs moyens de s’équiper en matériel premium tout en réduisant son empreinte carbone. Une solution gagnant-gagnant, qui combine performance, durabilité, et économies.