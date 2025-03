La carte graphique AMD Radeon RX 6600 AsRock Challenger se distingue par ses spécifications techniques notables, parfaitement adaptées aux jeux modernes. Avec un GPU cadencé de base à 1 626 MHz et une fréquence maximale de 2 491 MHz, cette carte assure une fluidité graphique sans précédent. Dotée de 8 Go de mémoire GDDR6, elle garantit des temps de chargement rapides et des graphismes haute définition, supportés par l'interface PCIe 4.0. Le processeur graphique Radeon RX 6600, basé sur l'architecture Navi II, dispose de 1 792 Stream Processors qui délivrent de bonnes performances, même dans les jeux les plus gourmands en ressources 3D.