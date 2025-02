Ce qui fait aussi la différence dans la suite Tout le Creative Cloud d'Adobe, c'est que vous disposez de nombreux logiciels vous permettant d'aller plus loin dans les détails et donc d'obtenir un résultat d'autant plus professionnel.

Par exemple, si vous avez l'âme d'un cinéaste, Tout le Creative Cloud accueille non seulement Adobe Premiere Pro, pour un montage sans faille, mais aussi Animate.

Ce logiciel permet de « donner vie » à un dessin que vous avez, par exemple, préalablement réalisé, en l'animant. After Effects est un logiciel en mesure d'ajouter, selon votre souhait, et de composer des animations graphiques et autres effets visuels dans votre production vidéo.