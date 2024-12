L’aspirateur sans fil Hoover HF1 est un allié de choix pour un nettoyage efficace et sans effort. Avec une autonomie de 45 minutes, il permet de couvrir une grande surface en une seule charge. Son moteur puissant garantit une aspiration optimale, même sur les tapis et moquettes.



Léger et maniable, il se faufile aisément sous les meubles et dans les recoins difficiles d’accès. Son bac à poussière facile à vider assure une hygiène parfaite après chaque utilisation. Livré avec plusieurs accessoires, il est capable d'aspirer la poussière sur une multitude de surfaces et même dans les petits recoins.



En promotion à 109,99 € au lieu de 179 € chez Amazon, il offre une excellente combinaison de praticité et performance pour un intérieur impeccable.