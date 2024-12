Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un ordinateur portable polyvalent conçu pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs. Équipé d'un écran de 15,6 pouces Full HD, il offre une expérience visuelle claire et agréable pour le travail et le divertissement. Sous le capot, il intègre un processeur Intel Core i3-N305, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, assurant des performances fluides pour les tâches bureautiques et le multitâche.



Avec un poids de seulement 1,31 kg et des dimensions compactes, l'IdeaPad Slim 3 est le compagnon idéal pour les utilisateurs mobiles à la recherche d'un ordinateur portable léger et performant. Il est également doté d'une connectivité avancée, incluant le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2, garantissant des connexions rapides et stables.



Proposé actuellement à 189,90 € au lieu de 279,99 € chez Amazon, le Lenovo IdeaPad Slim 3 offre un excellent rapport qualité-prix pour ceux recherchant un ordinateur portable fiable et performant à un prix compétitif.