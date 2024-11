La batterie externe INIU 22.5W 10000mAh combine puissance et praticité dans un format compact. Avec sa charge rapide de 22.5W et ses ports USB-C et USB-A, elle peut alimenter smartphones, tablettes et autres gadgets rapidement et simultanément.

Dotée d'une capacité de 10 000 mAh, elle offre jusqu'à 3 charges complètes pour un smartphone standard. Intelligemment conçue, elle inclut un écran LED indiquant la charge restante et une lampe de poche intégrée pour plus de commodité. Fiable et légère, elle est idéale pour les déplacements quotidiens ou les voyages.