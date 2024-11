Si vous recherchez le nec plus ultra en matière de télévision, la LG OLED55C4 est le choix idéal. Grâce à sa technologie OLED evo, elle offre des noirs absolus, des couleurs éclatantes et un contraste infini, vous plongeant au cœur de chaque scène. Son processeur α9 AI 4K Gen7 optimise automatiquement les réglages pour garantir des images nettes et un son immersif, adapté à votre environnement.

Parfaite pour les amateurs de divertissement et les gamers exigeants, la LG OLED55C4 est équipée de HDMI 2.1, VRR et ALLM pour une fluidité inégalée, et d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour des sessions de jeu ultra-réactives. Les formats Dolby Vision IQ et Dolby Atmos ajoutent une dimension cinématographique à vos soirées, offrant une qualité sonore et visuelle exceptionnelle. Compacte et élégante, elle s’intègre parfaitement dans n’importe quel intérieur, tout en offrant des fonctionnalités connectées pour un accès simplifié à vos plateformes préférées.

En vente à seulement 1199 € au lieu de 1499 € sur Boulanger pour le Black Friday, c'est une occasion parfaite de vous équiper d'un téléviseur durable et de qualité !