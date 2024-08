Le climatiseur mobile Comfee offre ici une puissance de 9 000 BTU/h, et se place dans le haut du panier des appareils du genre, davantage proches des 7 000 BTU/h. En conséquence, l'appareil peut équiper des pièces jusqu'à 33 m2, comme un salon, une salle à manger ou même un appartement aux pièces ouvertes. Il faudra seulement l'installer près d'une fenêtre pour placer le kit d'évacuation fourni, mais les roues intégrées rendent son déplacement facile de pièce en pièce, sans efforts particuliers.

Le climatiseur mobile n'est pas juste un climatiseur, et offre deux fonctionnalités supplémentaires avec la ventilation, quand il ne fait pas trop chaud dehors, et la déshumidification de l'air. Un mode automatique permet de jouer avec deux vitesses de vent en fonction de la température ambiante, et d'obtenir un air rafraichi. La télécommande et le climatiseur intègrent tous deux un capteur de température et fonctionnent de concert pour évaluer la température ambiante, et baisser la climatisation quand la température souhaitée est atteinte dans toute la pièce, et non pas seulement près de l'appareil.

Une minuterie 24H permet quant à elle de prévoir la mise en veille du climatiseur, pour garantir un air frais dans la maison même quand vous êtes absents.

Un climatiseur mobile est un appareil qui consomme beaucoup d'énergie. Ce modèle Comfee ne fait pas exception, mais il affiche une classe énergétique A, avec un fonctionnement plus sobre en électricité que d'autres modèles plus anciens ou moins avancés.

Enfin, le bruit produit est de 46 dB, une valeur moyenne qui fait que l'on entend tout de même le moteur fonctionner, mais qui peut être facilement couverte par une conversation ou le son d'un téléviseur ou d'une enceinte dans le salon.