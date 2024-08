Le climatiseur mobile est l'une des solutions les plus pratiques et les plus efficaces pour faire descendre la température chez soi, lorsque le mercure atteint des sommets stratosphériques. L'appareil, mobile, peut être installé dans n'importe quelle pièce à proximité d'une fenêtre ou d'une ouverture, et rafraichit la surface en quelques minutes de manière puissante. Le climatiseur mobile SHINCO proposé aujourd'hui par Amazon est un modèle grand public, pour la majorité des surfaces habitables. Il s'installe rapidement à la maison et permet de supporter les épisodes caniculaires qui ne cessent de se multiplier ces dernières années.