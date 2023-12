Ce puissant mini PC avec un processeur Intel 12450H est à prix fou aujourd'hui !

À l'intérieur vous retrouvez un processeur Intel Core i5-12450H cadencé à 2 GHz de base et pouvant être overclocké à 4,4 GHz.

Il est accompagné de 16 Go de RAM (2 x 8 Go Go 3200 MHz) que vous pouvez modifier pour en ajouter 64 en tout. Le SSD est un modèle M.2 avec 512 Go de mémoire et une version de Windows 11 Pro incluse. Et vous avez la place pour ajouter un deuxième disque au format 2,5" si vous vous sentez à l'étroit.