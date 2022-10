BMW AirConsole : face à Tesla, quel système de jeu pour les berlines allemandes ?

En effet, pour fonctionner à bord d'une BMW, la technologie AirConsole nécessitera simplement de disposer d'un écran Curved Display (via iDrive 8) ainsi que d'un ou de plusieurs smartphones. Selon Anthony Cliquot, P.-D.G. de N-Dream : « Notre architecture ingénieuse associée à la facilité d'accès de notre plateforme va changer la façon dont les gens se divertissent dans leurs voitures. »

La connexion entre le smartphone et la voiture est établie en scannant un QR code directement affiché sur l'écran. Dès lors, il est possible de profiter en solo comme en multijoueur d'un catalogue de plus de 180 titres, parmi lesquels GoKart Go Air, Let's Cook Together ou encore Mega Monster Party.