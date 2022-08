BMW va adopter le même format de batteries que Tesla

Ces nouvelles cellules de 46 millimètres de diamètre pour 80 millimètres de haut (d'où l'appellation « 4680 ») présentent un gabarit plus imposant que les modèles 2170, mais permettent également de stocker cinq fois plus d'énergie, tout en produisant six fois plus de puissance. Une nouvelle génération de batterie que BMW aurait décidé à son tour d'intégrer dans ses véhicules « zéro émission ».