Le bitcoin subit une chute brutale de 200$ en quelques minutes

Le cours du Bitcoin est depuis longtemps l'objet des débats les plus vifs. Beaucoup critiquent la cryptomonnaie pour sa volatilité, avec des hausses et des chutes brutales et rapides en quelques jours seulement.La baisse de son cours de 200 $ en seulement un week-end ne devrait pas calmer les esprits. Alors qu'un Bitcoin valait 10 900 $ la semaine dernière, il ne vaut plus « que » 10 300 $ aujourd'hui.Mais comment expliquer cette fois une chute aussi brutale ? Les analystes s'accordent pour lier la hausse du cours du pétrole à cette dégringolade soudaine. Les infrastructures pétrolières saoudiennes ont été attaquées par des drones samedi 14 septembre, entraînant immédiatement une hausse de 14 % qui va se répercuter rapidement sur les prix à la pompe.Les devises internationales des pays importateurs de pétrole ont toutes été impactées et, comme le souligne The Coin Tribune, le Bitcoin a quant à lui particulièrement bien résisté contrairement à ce que l'on aurait pu croire.Est-ce une nouvelle crise du Bitcoin qui se profile ? Loin de là, si l'on en croit les analystes. Le cours devrait rapidement augmenter pour retrouver son niveau de la semaine dernière. La devise est également largement leader avec 69,5 % de part de marché mondial, signe de sa très bonne santé, malgré la situation géopolitique instable. Ethereum , deuxième cryptomonnaie après le Bitcoin, se porte également bien, avec un cours approchant les 200 $ et confirme la confiance qu'accorde une large partie des investisseurs dans les cryptodevises.