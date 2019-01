Des centaines de milliers d’euros volés lors d’une attaque sur l’Ethereum Classic

Réorganisation de la blockchain

Lire aussi :

Comment fonctionnent le Bitcoin et la blockchain ?



Un butin de près d'un million d'euros

Source : Ars Technica

C'est la plateforme d'échangequi a, en premier, révélé l'existence de l'attaque. Ils ont alors décidé de suspendre les transactions d', mais les pirates ont tout de même eu le temps de se remplir les poches numériques.Les cryptomonnaies, telles que leou l'Ethereum Classic, reposent sur la, un registre renfermant l'ensemble des transactions, partagé par l'ensemble du réseau. Pour valider un bloc, chaque machine doit réaliser une opération nécessitant une certaine puissance de calcul. Par conséquent, si un individu ou un groupe rassemble une puissance supérieure à 50% de l'ensemble du réseau, il est alors capable de réorganiser lui-même la blockchain. C'est ce qu'on appelle uneC'est précisément ce qu'il semble s'être produit pour l'Ethereum Classic. Des hackers auraient mobilisé une puissance de calcul conséquente pour prendre le contrôle de sa blockchain. Ils auraient alors pu entraîner sa réorganisation, et procéder à des « doubles dépenses », c'est-à-dire récupérer des coins déjà utilisés et les transférer vers leurs propres comptes.Les premières estimations de la fraude faisaient état d'un vol de 88 500 ETC, soit environ 400 000 euros. Mais d'après Coinbase, le préjudice total pourrait atteindre 219 500 ETC, ce qui équivaut à environ 950 000 euros.Cette attaque démontre la difficulté d'assurer une sécurité totale des cryptomonnaies. Mais toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Par exemple, pour cumuler la puissance nécessaire à une attaque des 51% sur le Bitcoin, il faudrait dépenser environ 1,2 milliard d'euros...De son côté, l'Ethereum Classic subit de lourdes conséquences : depuis la révélation du vol, son cours a chuté de plus de 17%.